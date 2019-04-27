Безопасность на Пасху обеспечат 1500 полицейских

У каждого храма в Киеве будут дежурить усиленные патрули силовиков

Фото: npu.gov.ua.

За правопорядком и общественной безопасностью на период Пасхальных праздников в Киеве будут следить более полутора тысяч силовиков. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Так, в течение двух дней богослужения будут проходить в 168 культовых сооружениях и за безопасностью проследят полицейские, бойцы Национальной гвардии.

Будут привлекаться и преподаватели с курсантами Национальной академии внутренних дел. У храмов будут дежурить усиленные наряды полиции, группы быстрого реагирования и автопатрули.

"Уже 27 апреля, начиная с 16:00, личный состав столичной полиции заступает на дежурство у культовых сооружений, где будут проходить богослужения по случаю празднования Пасхи. Мы готовы на должном уровне обеспечить правопорядок и предупредить любые конфликтные ситуации и нарушения", – подчеркнул начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, полиция также готова немедленно реагировать на сообщения по поводу минирования различных объектов. В соответствии с этим, созданы дополнительные группы специалистов взрывотехнической службы, сразу будут выезжать на места для проверки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине назначили дополнительные поезда на Пасху и майские праздники. Также мы выяснили, как будут работать банковские учреждения на Пасху и майские. Правление Национального банка одобрило соответствующий регламент 1 апреля.

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