Бросались на полицейских: в Киеве произошла массовая драка (видео)

Разнимать две конфликтные компании приехали семь патрульных машин

В Святошинском районе Киева, где ранее возле остановки трамвая посреди улицы убили мужчину, произошла массовая драка между двумя компаниями.

Как сообщает "Киев Оперативный", конфликт случился в одном из парков столицы, неподалеку от 5-й городской больницы.

"Кто-то вызвал полицию, и агрессивные молодые люди начали бросаться и на стражей порядка", – говорится в сообщении.

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Как видно на видео, на месте происшествия работают семь машин полиции.

В столичной полиции произошедшее пока что не комментировали.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику (18+):

Напомним, что в ноябре прошлого года в Святошинском районе Киеве произошла стрельба – местный житель расстрелял своих соседей, когда те пришли разбираться по поводу его неуплаты за услуги ЖКХ. На суде стрелок заявил, что не помнит момент стрельбы и не помнит, почему стрелял в человека.

Кроме того, мы сообщали о задержании двух "клофелинщиц", которые орудовали на территории Святошинского района. Злоумышленницы знакомились с жертвами прямо на улице, приглашали их к распитию алкоголя и, подсыпая в напитки психотропное вещество, грабили.

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