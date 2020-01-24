В Святошинском районе столицы посреди улицы зарезали мужчину

Видео: kiev.informator.ua

В Святошинском районе столицы на улице Владимира Покотила, недалеко от остановки скоростного трамвая "Генерала Потапова" мужчину несколько раз ударили ножом. Он скончался до прибытия врачей.

Об этом сообщат Информатор.

Очевидец рассказал полицейским, что возле дома встретились двое мужчин. Они стояли и о чем-то разговаривали. Через пару минут к ним подошел третий человек, который начал кричать на погибшего.

В какой-то момент нападавший несколько раз ударил мужчину в живот ножом. После этого пострадавший упал, а двое мужчин ушли в неизвестном направлении. К сожалению, прибывшим врачам, оставалось лишь констатировать смерть.

На вид погибшему около 30 лет. При нем были личные вещи. На теле нашли, по меньшей мере, два проникающих ранения. Все подробности происшествия предстоит выяснить правоохранителям. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, кинологи и следственно-оперативные группы.

Напомним, накануне стало известно о жестоком убийстве в Ровенской области – там мужчина убил и расчленил слепую жену, с которой вместе прожил более 55 лет.

Ранее столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве. В частности, сообщалось, что женщина познакомилась с мужчиной в интернете, на первом свидании он привел ее в квартиру в жилом доме на улице Зодчих, начал угрожать и показал тело убитой бабушки в шкафу. Женщина сбежала и сообщила о ЧП в полицию.

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