Броварская народная маршруточная республика: реакция соцсетей на разборки

В Сети вспомнили о бандитских разборках и стрельбе 90-х годов

Инцидент со стрельбой в Броварах, где на улицы вышли десятки молодых людей с оружием, стал главной темой обсуждения в социальных сетях, отодвинув на второй план и проблемы с коронавирусом, и карантин, и политические события в Украине.

Как известно, происшествие случилось утром 29 мая под Киевом на месте стоянки маршруток. По предварительным данным полиции, произошли вооруженные разборки между различными перевозчиками, с участием "стрелков" завезенных из других областей.

Так, волонтер, известный под ником Серж Марко в своем Facebook с сарказмом предположил, что на видео было запечатлено создание "Броварской народной маршруточной республики".

Реклама

В свою очередь, народный депутат Александр Дубинский заявил, что выяснял подробности инцидента с руководством полиции Киевской области.

А вот экс-депутат Борислав Береза признался, что не видел подобных разборок даже в 90-х годах и он шокирован стрельбой, в которой, по его словам, участвовали около ста человек.

Реклама

Отметим, что комментариях часто встречались откровенно возмущенные слова, но было немало и саркастичных замечаний: "предсказания" скорого появления на бандитских разборках танков, и предположения, что участники стрельбы "могли спокойно захватить Бровары".

Реклама

Как сообщили в Офисе генпрокурора, были задержаны 11 человек, на месте происшествия изъяли арсенал огнестрельного и холодного оружия. Было открыто уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия".

Отметим, что на инцидент уже отреагировал глава МВД Арсен Аваков – он назвал перестрелку "отголоском коррупции" и пообещал, что его ведомство "будет лечить" причастных к стрельбе, а также спрогнозировал массовые задержания.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама