Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,91
29,62
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Броварская народная маршруточная республика: реакция соцсетей на разборки

29 мая, 11:55

Руслан Ровик Руслан Ровик

В Сети вспомнили о бандитских разборках и стрельбе 90-х годов

Инцидент со стрельбой в Броварах, где на улицы вышли десятки молодых людей с оружием, стал главной темой обсуждения в социальных сетях, отодвинув на второй план и проблемы с коронавирусом, и карантин, и политические события в Украине.

Как известно, происшествие случилось утром 29 мая под Киевом на месте стоянки маршруток. По предварительным данным полиции, произошли вооруженные разборки между различными перевозчиками, с участием "стрелков" завезенных из других областей.

Так, волонтер, известный под ником Серж Марко в своем Facebook с сарказмом предположил, что на видео было запечатлено создание "Броварской народной маршруточной республики".

Реклама

В свою очередь, народный депутат Александр Дубинский заявил, что выяснял подробности инцидента с руководством полиции Киевской области.

А вот экс-депутат Борислав Береза признался, что не видел подобных разборок даже в 90-х годах и он шокирован стрельбой, в которой, по его словам, участвовали около ста человек.

Реклама

Отметим, что комментариях часто встречались откровенно возмущенные слова, но было немало и саркастичных замечаний: "предсказания" скорого появления на бандитских разборках танков, и предположения, что участники стрельбы "могли спокойно захватить Бровары".

Реклама

Как сообщили в Офисе генпрокурора, были задержаны 11 человек, на месте происшествия изъяли арсенал огнестрельного и холодного оружия. Было открыто уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия".

Отметим, что на инцидент уже отреагировал глава МВД Арсен Аваков – он назвал перестрелку "отголоском коррупции" и пообещал, что его ведомство "будет лечить" причастных к стрельбе, а также спрогнозировал массовые задержания.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев маршрутки стрельба перестрелка бровары соцсети разборки киевская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть больше
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть большеПроисшествия
"Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: жена подозреваемого выступила в его защитуПроисшествия
В Киеве нашли застреленным народного депутата
В Киеве нашли застреленным народного депутатаПолитика
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейских
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейскихПроисшествия
Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назад
Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назадПроисшествия
Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона: задержаны 4 киллера
Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона: задержаны 4 киллераПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...