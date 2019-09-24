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Центр Киева сковала пробка из-за двух ДТП

24 сентября, 13:51

На площади Победы в центре столицы произошло сразу две типичные аварии

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве из-за двух аварий, которые произошли на площади Победы днем во вторник, 24 сентября, усложнено движение транспорта. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Двойное ДТП произошло на площади Победы, возле Цирка: пока оформляли уже типичную для этого перекрестка первую аварию – произошла такая же вторая, в метре от первой. Пробка будет здоровенная. Лучше объехать", – говорится в сообщении.

При этом, как следует из данных Google Maps, движение усложнено как в сторону центра, так и в обратном направлении, а также на улице Саксаганского. При этом, судя по карте, в районе Цирка произошло еще одна авария.

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Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м км трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и "сцепился" еще с одной машиной на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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Киев ДТП площадь победы

Источник: Сегодня

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