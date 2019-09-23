В Киевской области фура въехала в пассажирский автобус: трое погибших

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59 км трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и "сцепился" еще с одной машиной на обочине дороги", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий – умер уже в карете "скорой" по дороге в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает причины трагической аварии. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

Также в Новоград-Волынском районе Житомирской области в жутком ДТП грузовика и автобуса погибли девять человек, еще 10 – травмированы.

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