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Страшное ДТП в Одесской области: девять погибших, появилось видео с места трагедии

21 сентября, 16:10

Авария произошла, когда грузовик врезался в переполненную маршрутку

В результате ДТП с маршруткой и грузовиком погибли девять человек

В результате ДТП с маршруткой и грузовиком погибли девять человек / Фото: Нацполиция

В Одесской области 21 сентября произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами.

По предварительным данным полиции, погибли девять человек, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как стало известно, трагедия произошла на дороге между селами Новая Долина и Прилиманское – маршрутка ехала в Одессу, а грузовик – во встречном направлении.

ДТП в Одесской области

ДТП в Одесской области

"Точное количество пострадавших устанавливается. Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – подчеркнули полицейские.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Николаевской области в тройном ДТП погибли две женщины.

Также напомним, за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек, сообщает в пресс-служба Патрульной полиции Украины.

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ДТП маршрутка грузовик одесская область смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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