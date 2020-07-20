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"Черные, что вы здесь делаете": в Киеве напали на студентов-иностранцев

20 июля, 03:29

Елена Вус Елена Вус

Причиной, по словам пострадавших, стал их цвет кожи

В ночь на понедельник, 20 июля, в Киеве на проспекте Гонгадзе, 32, прямо у жилого дома произошла драка со стрельбой. Пострадали трое студентов КИСИ из Демократической Республики Конго.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Пострадавшие считают, что причиной нападения, вероятно, стал их цвет кожи. По их словам, они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой. Когда сели в автомобиль, к нему подбежали 5 человек и с криками: "Черные, что вы тут делаете?" вытащили их из автомобиля и начали бить. Потом кто-то начал стрелять в воздух, местные жители вызвали полицию, а нападавшие с места преступления скрылись.

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"Полицейские из подразделения полиции охраны, во время проведения поисков нападавших, нашли в лесу компанию молодых людей, которые очень громко и бурно обсуждали то, как "наказали приезжих" и как разбили стекло", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что задержанные находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Свои действия объяснили тем, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом познакомиться с ними.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика! (18+)

Ранее сообщалось, что в Тернополе несовершеннолетнюю девушку подозревают в убийстве иностранного студента.

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А в Одессе произошло трагическое событие. Студента-иностранца привалило воротами на стадионе. Он умер еще до приезда "скорой".

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Киев видео Конго студенты драка иностранцы расизм стрельба нападение

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