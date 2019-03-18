Чиновница Деснянской РГА "погорела" на коррупции при закупках для детей

Женщина занималась закупками оборудования для детских садов

Фото: прокуратура Киева.

Чиновница Деснянской РГА "погорела" на коррупции при закупках для детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fa6/718/5c8fa67182678.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fa6/718/5c8fa67182678.jpg 2019-03-18T16:09:00+02:00 Происшествия Женщина занималась закупками оборудования для детских садов

Начальницу управления образования Деснянской райгосадминистрации Киева разоблачили на злоупотреблении служебными полномочиями при закупке оборудования для детских садов на сумму более 1,2 млн гривен. Ей объявлено подозрение. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что чиновница, действуя в интересах частной фирмы, в нарушение требований п. 4 ст. 36 Закона Украины "О публичных закупках" приняла от коммерческого общества оборудование, не соответствующее требованиям, предъявляемым в тендере для оборудования пищеблоков дошкольных учреждений Деснянского района.



"Вследствие допущенных нарушений государству был нанесен ущерб на сумму свыше 1,2 млн грн", – уточняется в сообщении.



Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2. ст. 364 KK Украины – злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, наказание за которое предусматривает до 6 лет лишения свободы.



Сейчас готовится ходатайство об избрании должностному лицу меры пресечения.



Ранее сообщалось, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Главной военной прокуратуры и оперативном сопровождении Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили начальника отдела СБУ, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые вымогали у гражданина Украины 110 тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Закарпатской области патрульные полицейские погорели на взятке.

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