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Чиновница Деснянской РГА "погорела" на коррупции при закупках для детей

Сегодня, 16:09

Женщина занималась закупками оборудования для детских садов

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева.
Чиновница Деснянской РГА "погорела" на коррупции при закупках для детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fa6/718/5c8fa67182678.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fa6/718/5c8fa67182678.jpg Происшествия Женщина занималась закупками оборудования для детских садов

Начальницу управления образования Деснянской райгосадминистрации Киева разоблачили на злоупотреблении служебными полномочиями при закупке оборудования для детских садов на сумму более 1,2 млн гривен. Ей объявлено подозрение. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что чиновница, действуя в интересах частной фирмы, в нарушение требований п. 4 ст. 36 Закона Украины "О публичных закупках" приняла от коммерческого общества оборудование, не соответствующее требованиям, предъявляемым в тендере для оборудования пищеблоков дошкольных учреждений Деснянского района.
 
"Вследствие допущенных нарушений государству был нанесен ущерб на сумму свыше 1,2 млн грн", – уточняется в сообщении.
 
Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2. ст. 364 KK Украины – злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, наказание за которое предусматривает до 6 лет лишения свободы.
 
Сейчас готовится ходатайство об избрании должностному лицу меры пресечения.
 
Ранее сообщалось, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Главной военной прокуратуры и оперативном сопровождении Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили начальника отдела СБУ, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые вымогали у гражданина Украины 110 тысяч долларов. 

Также сообщалось, что в Закарпатской области патрульные полицейские погорели на взятке

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Тег Киев, взятка, задержание, Деснянский район

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