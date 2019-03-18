Две тысячи долларов за молчание: на Закарпатье на взятке погорели патрульные

Сначала копы вымогали деньги у дальнобойщиков, а потом предлагали им откупные

Две тысячи долларов за молчание: на Закарпатье на взятке погорели патрульные 2019-03-18T15:23:00+02:00 Запад Сначала копы вымогали деньги у дальнобойщиков, а потом предлагали им откупные

Как рассказали дальнобойщики, они ехали через стационарный пункт "Лазещина", но вдруг их остановили патрульные. По словам одного из дальнобойщиков Виталия Ровишина, за день до этого он выпил пиво, и в его крови обнаружили 0,7 промилле алкоголя. Но несмотря на это, дальнобойщик настаивает на своем: мол, в этот день он был трезв. По его словам, копы забрали у него документы и намекнули – вернуть права можно за деньги. После этого водитель грузовика обратился за помощью к дорожным активистам.

На деньги полицейские ждали на посту, но увидели камеры и растерялись. И, как уверяют активисты, сами начали предлагать откупные. За молчание они готовы были выложить две тысячи американских долларов. Четверых закарпатских копов уже задержали и доставили в райотдел, но впоследствии отпустили. На работе они сейчас не появляются, продолжается служебная проверка.

Виталий, тем временем, уже написал заявление в СБУ. Обращение направили в Государственный бюро расследований.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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