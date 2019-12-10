ЧП на Крещатике: в киевской мэрии ищут бомбу

Из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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В Киеве сообщили о минировании столичной мэрии на Крещатике, 36. Из здания в срочном порядке эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Люди стоят на улице и ждут, когда свою работу закончат сотрудники экстренных служб.

"Поступил анонимное сообщение о минировании здания. На данный момент проведена эвакуации сотрудников и посетителей. В здании работают взрывотехники и кинологическая служба. Работы по обследованию здания продлятся еще как минимум час. Опасных предметов на данный момент не обнаружено", – рассказал сайту "Сегодня" начальник управления по гражданской защите КГГА Роман Ткачук.

Также мы сообщали о том, как полицейские Киева два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых "минированиях". 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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