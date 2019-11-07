ЧП в Святошино в Киеве: стрелку объявили подозрение, но берут на поруки

Фото: прокуратура Киева

Мужчине, который открыл стрельбу в жилом доме на Святошино в Киеве, сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №8 сообщено о подозрении 48-летнему жителю столицы, который во время конфликта с соседями открыл стрельбу и ранил человека. Мужчина, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСМД и соседями совершил два выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома", – говорится в сообщении.

Правонарушителю объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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При этом жительница дома Светлана Панюшкина сообщила, что стрелка берут на поруки.

"Люди!!!! Берут на поруки нашего стрелка. Выступает за это федерация тхэквондо. Делают справку задним числом, что он благодеятель и был в АТО!!!!! Пожалуйста, кто может помочь, помогите, чтобы было все по закону!!!!" – написала Панюшкина на своей странице в Facebook.

Подробности инцидента смотрите в сюжете:

Напомним, за последний месяц – это не первый случай стрельбы в столице. Три недели тому назад неизвестные устроили стрельбу на улице Пироговский путь в Голосеевском районе столицы.

А в конце октября перестрелка произошла и в Харькове. Не обошлось без жертв.

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