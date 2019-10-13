Стрельба в Киеве: появились подробности задержания вооруженных мужчин

/ Фото: Нацполиция

В Киеве задержали четверых мужчин с оружием и гранатами, которые вечером 12 октября устроили стрельбу в Голосеевском районе столицы и скрылись с места. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители рассказали, что вчера около 21:40 в полицию поступило сообщение от киевлянина о том, что на улице Пироговский путь, что в Голосеевском районе, неизвестные устроили стрельбу, а потом уехали на автомобиле в неизвестном направлении. По вызову сразу выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, взрывотехники, кинологи со служебными собаками.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что в результате происшествия никто не пострадал. А во время отработки прилегающей территории обнаружили возле остановки общественного транспорта девять гильз, которые были изъяты и отправлены на экспертизу.

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"Вскоре на улице Заболотного сотрудники патрульной полиции заметили машину, которая подпадала под ориентировку, и остановили ее. В салоне находилось четверо мужчин, а при осмотре машины полицейские обнаружили предмет, похожий на автомат, шесть предметов, похожих на гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2. Правонарушителями оказались жители Киева и Киевской области – 1961, 1974, 1986, 1994-го годов рождения. Один из них ранее попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное правонарушение", – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

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После этого полицейские обыскали автомобиль и места жительства задержанных, где обнаружили и изъяли около 30 пустых магазинов от пистолета ТТ, пять магазинов от пистолета Макарова, три магазина от пистолета Марголин, а также стартовый пистолет.

Главного фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а с другими участниками события сейчас проводятся следственные действия. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 октября в Киеве произошла массовая драка со стрельбой на Троещине. Участники стычки скрылись с места инцидента, и полиция объявила оперативный план "Сирена" для перехвата сбежавших.

Видео: Киев Оперативный

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