ЧП в Киеве на Жилянской: прогремел мощный взрыв

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В самом центре Киева, недалеко от перекрестка улиц Жилянской и Антоновича прогремел мощный взрыв. От него задрожали окна в соседних офисах. На улицу выбежали перепуганные люди. Многие подумали, что взорвалась граната или упала бетонная плита с соседней стройки. Но, оказалось, что произошло ДТП.

Перед светофором от бетономешалки отлетел воздушный фильтр и металлическая крышка весом в килограмм 10. Все это пролетело метров три-четыре в воздухе. Упавшие части немного задели легковой автомобиль Smart, за рулем которого находилась девушка.

По словам водителя бетономешалки, его автомобилю 13 лет.

"Скорей всего, произошел прорыв воздуха и сорвало фильтр вместе с крышкой", – пояснил водитель корреспонденту сайта "Сегодня".

"Я невероятно перепугалась от этого взрыва. Автомобиль пострадал не сильно", – рассказала девушка-водитель

Чудом обошлось без жертв. В данный момент оба водителя ждут приезда патрульной полиции. В сторону НСК "Олимпийский" образовалась пробка.

Видео: Сегодня

Сайт "Сегодня" сообщал, что днем ранее, 5 декабря, в Киеве на улице Богатырской произошло массовое ДТП – столкнулись сразу пять автомобилей, которые двигались в попутном направлении.

Также писалось, что в ночь на 5 декабря на Броварском проспекте столицы водитель такси Daewoo Lanos сбил пешехода, который выбежал на проезжую часть.

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