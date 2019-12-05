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Массовая авария в Киеве: столкнулись сразу пять машин (видео с места ДТП)

5 декабря, 09:42

Авария произошла на улице Богатырской, движение на дороге усложнено

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В Киеве утром в четверг, 5 декабря, на улице Богатырской произошло массовое ДТП – столкнулись сразу пять автомобилей, которые двигались в попутном направлении. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

На данный момент причины аварии выясняются, также нет информации о пострадавших.

При этом движение на Богатырской в сторону Оболони значительно усложнено.

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На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Ранее в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Кроме того, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Киев авария ДТП улица Богатырская

Источник: Сегодня

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