ЧП с радиацией в Киеве: из здания на проспекте Науки извлекли две капсулы с опасным Цезием-137

Источники радиации в Киеве не грозят населению / Фото: Facebook

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Стали известны подробности ЧП с завышенным радиационным фоном в Киеве в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории на проспекте Науки, 39. Тут обнаружили две капсулы из нержавеющей стали с опасным радиационным Цезием-137. Капсулы нашли в разных местах – в стене здания и возле него в грунте.

"Источники радиации обнаружили и извлекли вчера. Нашли два источника излучения, которые находились в разных местах. Один был в стене здания лаборатории, а второй – находился в земле, на глубине 12-15 сантиметров, приблизительно на расстоянии двух метров от стены здания лаборатории. Капсулы сделаны из нержавеющей стали с добавлением других металлов. Размером они немного больше фильтра от сигарет, но по толщине приблизительно такого же диаметра. В них находился радиационный Цезий-137. Сотрудники государственного предприятия "Радон" погрузили их в специальный контейнер и увезли для хранения на свою территорию. Капсулы отдадут на экспертизу в Институт ядреных исследований. Там должны определить, когда и кем эти капсулы были изготовлены, кем регистрировались и учитывались. Если такое, конечно, было", – рассказал сайту "Сегодня" Николай Кульбида, директор украинского Гидрометцентра.

В работах по выявлению и извлечению опасных капсул участвовали сотрудники ГСЧС, ГП "Радон", а также сотрудники лаборатории Государственной инспекции ядерного регулирования.

Напомним, уровень излучения в помещении, где был обнаружен источник, составлял 500-600 мкЗв/ч, в соседней комнате – 100-170 мкЗв/ч. Допустимая норма в соответствии с контрольными уровнями СЭС Киева – 0,24 мкЗв, до 0,44 мкЗв для зданий, введенных в эксплуатацию до 1992 года, в которых могут находиться люди.

Кто оставил возле здания и в нем эти страшные "сюрпризы", пока неизвестно. Известно, что в период ликвидации аварии на ЧАЭС, а именно в первые годы, в этом помещении с такими источниками излучения работало очень много людей. Были здесь специалисты из Москвы, Обнинска и Киева. Кто оставил Цезий-137, будут пытаться выяснить.

Спасатели заверяют, что от опасного воздействия содержимого капсул киевляне не пострадали, а вот сотрудники лаборатории уже проходят медицинскую проверку.

"Четыре сотрудника лаборатории, которые работали тут последний год, сейчас проходят медицинское обследование. Медики должны установить, сказалось ли такое опасное "соседство" на их здоровье. Мы сейчас составляем списки сотрудников, которые тут работали ранее, и попытаемся их найти. Но сначала ждем результатов обследования тех людей, которые тут работают в последнее время", – добавляет Кульбида.

К слову, капсулы с радиационным Цезием-137 нашли совершенно случайно.

"Помещение служит химической лабораторией и ранее не требовало какого-то особого осмотра, с точки зрения радиационной безопасности. И там никто никогда не проводил замеры на наличие радиации. Совершенно случайно сотрудник менял там батарейку на устройстве для измерения уровня радиации. И внезапно устройство заработало и показало очень большой уровень радиационного фона. До этого никто там замеров не проводил", – добавляет Николай Кульбида.

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