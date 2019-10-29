В Киеве обнаружили два источника радиации: "фонит" в 2,5 тысяч раз больше нормы

В Центральной геофизической обсерватории в Киеве обнаружили два источника радиации. Об этом говорится в сообщении Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

Сообщается, что накануне в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории на проспекте Науки зафиксировали повышение радиационного фона.

"В связи с этим сообщаем: повышение естественного радиационного фона не связано с эксплуатацией исследовательского ядерного реактора, находящегося на территории Института ядерных исследований НАН Украины, а любая информация в отношении этого является неправдивой", – говорится в сообщении.

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По предварительным данным, превышение фона зафиксировано из-за источника ионизирующего излучения, который находится в конструкции здания, построенного еще в 1987 году.

"Уровень излучения в помещении, где обнаружен источник, составляет 500 – 600 мкЗв / час, в соседней комнате – 100 – 170 мкЗв/час. Допустимая норма в соответствии с контрольными уровнями СЭС Киева – 0,24 мкЗв, до 0,44 мкЗв для зданий, введенных в эксплуатацию до 1992 года, в которых могут находиться люди", – говорится в сообщении.

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При обследовании прилегающих территорий специалисты обнаружили еще один источник ионизирующего излучения. По предварительным данным уровень его излучения составляет 480 мкЗв/час. Для окружающей среды угрозы нет.

Напомним, в Голосеевском районе Киева зафиксирован повышенный уровень радиационного излучения в здании физико-химической лаборатории на проспекте Науки, 39. Опасную находку обнаружили во время обследования одного из зданий Центральной геофизической обсерватории, которая входит в состав Украинского Гидрометцентра.

Стоит отметить, что данное излучение не только превышает санитарную норму по Киеву, а и в тысячи раз превышает "дозу" в Зоне отчужденья.

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