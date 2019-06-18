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ЧП с внедорожником на пешеходном мосту в Киеве: появилось видео из салона авто

18 июня, 21:27

Блогер alexandra__rai выложила видео "красивой" поездки

В сети появилось видео скандальной поездки внедорожника по новому пешеходному мосту в Киеве. Так, блогер alexandra__rai поделилась кадрами "автопрогулки" в Instagram-stories. Судя по кадрам, девушка на момент поездки находилась на пассажирском сидении авто.


Позже блогер опубликовала еще одну историю, в которой выложила фото телевизора с кадрами поездки в новостях, сопроводив фото надписью "famous now" со смеющимися до слез эмодзи.

Правда, позже девушка удалила из своего аккаунта все сториз, а позже закрыла доступ к своей странице.

Ранее киевлян возмутило видео, на котором по новому пешеходному мосту со стеклянным полом едет внедорожник Mersedes-Benz со спецномерами Верховной Рады. Проезд транспорта, кроме поливочной машины, по переправе строго запрещен, так как он находится в парковой зоне.

Позже полиция установила личность водителя Mercedes, который на своем внедорожнике заехал на новый пешеходный мост на Владимирской горке. Также было установлено местонахождение мужчины и его автомобиля.

Как оказалось, "автогерой"  ранее уже был лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права.

Отметим, что буквально сразу после открытия с мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин.

Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.


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Тег видео, девушка, внедорожник, пешеходный мост, блогер

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