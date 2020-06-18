Дело Гандзюк: суд рассматривает меру пресечения Мангеру по существу

В Печерском районном суде Киева началось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для подозреваемого в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк – председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого ранее задержали.

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Об этом сообщают на странице Facebook-сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?"

"После многочисленных отводов, ходатайств и попыток адвокатов Мангера избежать ответственности суд наконец начал рассмотрение дела по существу", - говорится в сообщении.

По словам активистов, адвокаты подозреваемого пытались заменить судью и прокуроров и всячески затягивали время, чтобы истек срок задержания их клиента.

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"Мы надеемся, что суд это тоже понимает и не поддастся на давление Мангера и его адвокатов, которые уже по сути неделю затягивают рассмотрение дела", - говорится в сообщении.

Напомним, что 12 июня Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения по ходатайству прокурора.

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14 июня в Херсон прибыл следователь, чтобы выполнить решение суда о приводе, но выяснилось, что Мангер уже находится в больнице. Следователям не удалось осуществить привод чиновника.

Его адвокаты предоставили справку, что глава облсовета находится в реанимации и нетранспортабельный. При этом ни следователя, ни эксперта в больницу не пустили.

16 июня около 7 часов утра во исполнение постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева сотрудники СБУ задержали Мангера, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. Суд уже третий день подряд рассматривает соответствующее ходатайство прокуроров.

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Напомним, в конце апреля 2020 года СБУ заявила о завершении расследования уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

6 июня исполнился год с тех пор, как Покровский суд Днепропетровской области приговорил к тюремным срокам пятерых исполнителей покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года, девушка получила тяжелые травмы в виде ожогов и через три месяца, в ноябре 2018 года, умерла.

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