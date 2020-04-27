Расследование убийства Гандзюк завершено: СБУ назвала заказчика

Глава СБУ надеется, что это дело будет рассмотрено в первую очередь

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

"Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получают заслуженное наказание", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

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Следователи СБУ сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования. Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, они будут направлено в суд для рассмотрения по существу.

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В СБУ напомнили, что по делу Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам – Никите Грабчук, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ключевой фигурант дела, Алексей Левина, был задержан 24 января 2020 в Болгарии благодаря сотрудничеству местных правоохранителей с СБУ и Офисом Генерального прокурора Украины. 16 марта Алексей Левин был экстрадирован в Украину.

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