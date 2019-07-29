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Держали в страхе и угрожали бизнесу. В Киевской области разоблачили банды вымогателей (фото)

Сегодня, 09:38

Наталья Мамчур

В задержаниях участвовали более 500 человек

Держали в страхе и угрожали бизнесу. В Киевской области разоблачили банды вымогателей (фото) Происшествия В задержаниях участвовали более 500 человек

В Киевской области правоохранители проводят масштабную спецоперацию по поимке нескольких крупных преступных группировок. Задержаны больше десятка человек, подозреваемых в вымогательстве денег и нападениях на бизнесменов. По данным прокуратуры, крышевал преступников полицейский.

Участвуют в задержаниях более 500 человек — следователи, сотрудники уголовной полиции, прокуратуры, бойцы спецназа. Уже проведено более 50 обысков, причем не только на территории Киевщины, но и в столице, и в других регионах. Но эпицентром событий стала Белая Церковь.

"Установили, что на территории города действовали три преступные группировки, которые занимались вымогательством денег у предпринимателей с применением угроз и насилия", — сообщили в ГУ НП Киевской области.

В областной прокуратуре добавляют, что уже задержаны 13 подозреваемых, в том числе и организатор.

"Руководителя преступной организации задержали в городе Умань Черкасской области. Еще двух активных участников, которые пытались скрываться от правоохранителей, — в Херсонской и Хмельницкой областях. Во время обысков изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывные устройства, деньги, транспортные средства, а также другие вещи и документы, которые являются доказательствами совершения уголовных преступлений", — уточняют здесь.

По данным прокуратуры, также был задержан сотрудник Белоцерковской полиции, занимающий одну из руководящих должностей. Его подозревают в пособничестве преступникам.

Всем подозреваемым инкриминируют несколько статей УК. В том числе "создание преступной группировки" (санкция от 5 до 12 лет тюрьмы) и "вымогательство" (от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией).

Жители Белой Церкви говорят, что особых неудобств из-за проведения спецоперации не почувствовали, а вот к результатам пока относятся скептически.

"Сейчас похвастаются, а потом всех отпустят, и снова будет то же самое. Не верится, что реально бандитов накажут. Деньги у нас делают чудеса", "Видимо, после выборов под кем-то кресла зашатались, так что сейчас будут мести во все стороны", "А когда уже обратят внимание на открытую торговлю наркотиками и на залы игровых автоматов, которые в городе растут как грибы после дождя. Интересно, кто эти направления крышует", — комментируют люди.

Правоохранители тем временем говорят, что расследование по этому громкому делу продолжается. Не исключено, что число подозреваемых еще увеличится. Также в ГУ НП Киевской области просят жителей обращаться в полицию с заявлениями, если стали жертвами таких преступников.

О разоблачении нескольких масштабных афер отчитались и столичные правоохранители. Так, в Киеве задержали директора турагентства, которое продавало липовые путевки на отдых.

"Злоумышленник снял офисное помещение в Дарницком районе на улице Декабристов и обустроил его под туристическое агентство. Здесь клиентам предлагали путешествия на элитные курорты Турции, Мексики, ОАЭ, Индии, на Бали, Мальдивы, Маврикий по ценам ниже рыночных", — рассказывают в прокуратуре Киева.

Люди платили деньги за туры, однако никаких услуг в итоге так и не получили. В правоохранительные органы обратилось уже 28 пострадавших. А по примерным подсчетам, всего злоумышленник завладел средствами граждан на сумму более 4 млн грн. За мошенничество ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Также разоблачили очередную группировку, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивой валюты.

"Во время обысков у подозреваемых изъяли почти 2000 купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму почти миллион евро", — рассказали в прокуратуре Киева.

Ранее сообщалось, что под Киевом задержали крупную банду угонщиков элитных авто. Всего в группировку входило 12 человек, среди них были и женщины.

Также новости "Сегодня" писали, что полиция задержала организатора преступной группировки, которую подозревают в 18 нападениях.

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Источник: Сегодня

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