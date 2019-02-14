Под Киевом задержали крупную банду угонщиков элитных авто

Всего в группировку входило 12 человек, среди них были и женщины

Фото: Нацполиция

Под Киевом задержали крупную банду угонщиков элитных авто Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/552/b28/5c6552b288c2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/552/b28/5c6552b288c2c.jpg 2019-02-14T13:36:00+02:00 Происшествия Всего в группировку входило 12 человек, среди них были и женщины

Правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса. В течение трех на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.













"Задержаны 12 участников преступной группировки. Организатор – 27-летний житель Броваров, который разработал и наладил схему угонов автомобилей и их реализацию. За каждым членом банды были закреплены свои обязанности. На двух женщин была возложена особая "миссия". Они занимались поиском транспортных средств для дальнейшего их похищения, собирали информацию о владельцах, местах стоянки и передавали исполнителям ключи и чипы от автомобилей, дубликаты номерных знаков, ключи от гаражей. Другие участники координировали работу, занимались продажей, подыскивали людей, способных совершать преступления. Также были расписаны обязанности по уничтожению, подделке или замене номеров узлов и агрегатов похищенных транспортных средств, изготовление поддельных документов", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

По словам замначальника ГУ НП Киевской области Андрея Небытова, работники полиции провели 33 санкционированных обыска по адресам проживания фигурантов и местами отстоя похищенного автотранспорта на территории столицы и других областей Украины. Обнаружили и изъяли наличные, специальные устройства для сканирования и автозапуска двигателя, устройства для подавления сигналов, различные номерные знаки, рации, мобильные телефоны, дубликаты ключей.

"Трое мужчин, один 40 –летний и двое 21-летних, были непосредственными исполнителями. Для них судом уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога", – рассказывают правоохранители.

В прокуратуре Киевской области также сообщают, что организатор преступной группировки уже был судим за аналогичные преступления. "В настоящее время, доказано, что на счету организованной группы 12 похищенных транспортных средств на территории Киева, Киевской, Винницкой, Житомирской, Николаевской и Кировоградской областей. Проверяется причастность к незаконному завладению еще десятка автомобилей", – сообщают в прокуратуре.

По данному факту начаты уголовные производства по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ст. 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее в полиции рассказали о "предпочтениях" автомобильных воров. Оказалось, что в последние несколько лет чаще всего угоняют советские ВАЗы.

В полиции недавно рассказали, как украинцы могут защититься от кражи автомобиля. Копы уверяют, что, по статистике, чаще всего машины теряют легкомысленные владельцы, которые оставляют авто во дворах на ночь или не включают сигнализацию, когда "на минутку" выходят в магазин.

Но, по большому счету, в зоне риска находятся практически все автолюбители. Например, припарковав машину, мы обычно закрываем ее пультом дистанционного управления. И именно в этот момент грабители считывают код сигнализации и получают возможность попасть в салон.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.