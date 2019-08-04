Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Десятки килограммов дохлой рыбы и раков выловили в одном из озер столицы

Сегодня, 09:46

Водоем превратился в болото и источает ужасный запах

Десятки килограммов дохлой рыбы и раков выловили в одном из озер столицы Происшествия Водоем превратился в болото и источает ужасный запах

Десятки килограммов дохлой рыбы и раков выловили в одном из озер столицы в Святошинском районе. Водоем превратился в болото и источает ужасный запах.

Раки, маленькая и большая рыба. Ими устлан весь водоем.

Владислав – местный рыбак. Субботним утром пришел к озеру. А ловить – ничего.

Не верит своим глазам и Наталья. Она, как всегда, с внучкой вышла на прогулку. Но сейчас, из-за устойчивого неприятного запаха, находиться у водоема долго – невозможно.

Из-за рыбного мора местные обратились к коммунальщикам. Те с утра роются возле водоема. Вылавливают дохлую пресноводную.

Говорят, уже вывезли отсюда килограммов 80 тухлятины.

Но почему рыба гибнет? Местные говорят – такое уже случалось. Года три назад. Тогда под подозрением оказалась новостройка.

"Мы думали, что построили этот дом. Что канализацию сюда сливали. Тогда речь шла о том, что они к канализации не подключились. Рыба дохлая была. Щуки были такие – большие как руки. Я сам видел", – рассказывает Петр, житель Киева.

Но с тех пор, уверяют, все нормализовалось. Сейчас же коммунальщики отобрали образцы воды. Результаты будут через несколько дней.

Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

Не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев видео озеро мор экологическая катастрофа святошино раки мор рыбы

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследования
Гибель ребенка на железной дороге: стали известны подробности расследованияЗапад
На Киев обрушился сильный ливень: затоплены улицы, а люди плавают на батутах (фото и видео)
На Киев обрушился сильный ливень: затоплены улицы, а люди плавают на батутах (фото и видео)Происшествия
В Киеве Chevrolet на
В Киеве Chevrolet на "зимней резине" столкнулся с Mitsubishi: четверо пострадавших (фото и видео)Происшествия
В Белой Церкви полиция и спецназ проводят масштабные обыски: появились фото и подробности
В Белой Церкви полиция и спецназ проводят масштабные обыски: появились фото и подробностиПроисшествия
В центре Киева на пешеходном мосту снова треснуло стекло: видео
В центре Киева на пешеходном мосту снова треснуло стекло: видеоПроисшествия

Новости партнеров

Wanna See Rebel Wilson Handling Nunchucks?
Wanna See Rebel Wilson Handling Nunchucks?
Top 10 Female Stars Everyone Had A Crush On In The 90s
Top 10 Female Stars Everyone Had A Crush On In The 90s
5 Reasons MCU Fans Can't Wait To See The Solo Black Widow Movie
5 Reasons MCU Fans Can't Wait To See The Solo Black Widow Movie
10 Extremely Rare But Remarkable Body Features
10 Extremely Rare But Remarkable Body Features
Surprising Things Women Found Attractive 50 Years Ago
Surprising Things Women Found Attractive 50 Years Ago