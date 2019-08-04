Водоем превратился в болото и источает ужасный запах

Десятки килограммов дохлой рыбы и раков выловили в одном из озер столицы 2019-08-04T09:46:00+03:00 Происшествия Водоем превратился в болото и источает ужасный запах

Десятки килограммов дохлой рыбы и раков выловили в одном из озер столицы в Святошинском районе. Водоем превратился в болото и источает ужасный запах.

Раки, маленькая и большая рыба. Ими устлан весь водоем.

Владислав – местный рыбак. Субботним утром пришел к озеру. А ловить – ничего.

Не верит своим глазам и Наталья. Она, как всегда, с внучкой вышла на прогулку. Но сейчас, из-за устойчивого неприятного запаха, находиться у водоема долго – невозможно.

Из-за рыбного мора местные обратились к коммунальщикам. Те с утра роются возле водоема. Вылавливают дохлую пресноводную.

Говорят, уже вывезли отсюда килограммов 80 тухлятины.

Но почему рыба гибнет? Местные говорят – такое уже случалось. Года три назад. Тогда под подозрением оказалась новостройка.

"Мы думали, что построили этот дом. Что канализацию сюда сливали. Тогда речь шла о том, что они к канализации не подключились. Рыба дохлая была. Щуки были такие – большие как руки. Я сам видел", – рассказывает Петр, житель Киева.

Но с тех пор, уверяют, все нормализовалось. Сейчас же коммунальщики отобрали образцы воды. Результаты будут через несколько дней.

Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

Не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

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