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В Хаджибейском лимане под Одессой массово гибнет креветка и рыба

30 мая, 15:32

В Одесской области обнаружили погибших креветок и рыбу

В Хаджибейском лимане обнаружили массовую гибель рыбы и креветки
В Хаджибейском лимане обнаружили массовую гибель рыбы и креветки. Фото: Думская

В Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель водных биоресурсов – креветки и рыбы.

Происшествие было зафиксировано 29 мая в районе Алтестова и моста Киевской трассы, сообщили в пресс-службе рыбоохранного патруля.

В тот же день была созвана специализированная комиссия, которая обследовала прибрежную полосу и обнаружила, что там массово погибли креветки, а также пиленгас и бычок.

"Участок водоема, где выявлены факты замора водных биоресурсов, составляет примерно один километр. Локальное скопление креветки наблюдалось на трех участках длиной 5-10 м и шириной один метр. При визуальном обследовании установлено, что вода в лимане имеет "молочный" цвет с резким запахом сероводорода", – говорится в сообщении.

Фото: Думская

Также были проведены измерения содержания кислорода в воде – показатели составили 6,6 мг/л, а температуры воды достигала 22 градуса по Цельсию. По предварительным выводам комиссии, причина гибели рыбы — повышенное содержание сероводорода в лимане.

Ранее мы писали, что в Киеве на Русановском озере массово гибнет рыба. Активисты говорят, что в водоем могло попасть ядовитое вещество.

В прошлом году сообщалось, что в Черкасской области массово гибнет рыба. Убытки от мора рыбы оцениваются в более 280 миллионов гривен.

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Тег Одесса, Хаджибеевский лиман, рыба, креветки

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