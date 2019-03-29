Домашнее насилие в Киеве: за год в полицию обратились 8400 человек

От женщин было 5764 обращения, от мужчин – 2631 обращение, а 50 раз в полицию сообщали дети

Фото: Pixabay

Домашнее насилие в Киеве: за год в полицию обратились 8400 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/356/747/5c5356747fe36.jpg 2019-03-29T10:24:00+02:00 Происшествия От женщин было 5764 обращения, от мужчин - 2631 обращение, а 50 раз в полицию сообщали дети

За прошлый год в полицию Киева поступило более 8400 обращений относительно домашнего насилия, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, было 5764 обращения от женщин и 2631 обращение от мужчин. 50 раз о домашнем насилии сообщали дети.

В КГГА напомнили, что в столице есть большое количество телефонных номеров и "горячих линий" для помощи жертвам насилия – это может дезориентировать человека. При этом люди часто не знают, что у них есть возможность получить помощь в социальных центрах.

Кроме того, процедура, которая позволяет попасть в приют, достаточно сложная. Ведь сначала необходимо вызвать полицию, зафиксировать факт избиения, оформить различные справки и т.д.

В горадминистрации напомнили, что в столице работает телефон доверия: (044) 489-44-48. По этому номеру можно получить квалифицированную анонимную бесплатную информационно-консультативную помощь по социально-психологическим и другим вопросам, а также получить информацию о деятельности Киевского городского центра работы с женщинами.

Ранее мы писали, где искать помощи в Киеве, спасаясь от домашнего насилия.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина после семейной ссоры напал на патрульных полицейских, которых вызвала его жена.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Домашнее насилие в Киеве: за год в полицию обратились 8400 человек". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.