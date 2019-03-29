Домашнее насилие в Киеве: за год в полицию обратились 8400 человек
От женщин было 5764 обращения, от мужчин – 2631 обращение, а 50 раз в полицию сообщали дети
За прошлый год в полицию Киева поступило более 8400 обращений относительно домашнего насилия, сообщает пресс-служба КГГА.
Так, было 5764 обращения от женщин и 2631 обращение от мужчин. 50 раз о домашнем насилии сообщали дети.
В КГГА напомнили, что в столице есть большое количество телефонных номеров и "горячих линий" для помощи жертвам насилия – это может дезориентировать человека. При этом люди часто не знают, что у них есть возможность получить помощь в социальных центрах.
Кроме того, процедура, которая позволяет попасть в приют, достаточно сложная. Ведь сначала необходимо вызвать полицию, зафиксировать факт избиения, оформить различные справки и т.д.
В горадминистрации напомнили, что в столице работает телефон доверия: (044) 489-44-48. По этому номеру можно получить квалифицированную анонимную бесплатную информационно-консультативную помощь по социально-психологическим и другим вопросам, а также получить информацию о деятельности Киевского городского центра работы с женщинами.
Ранее мы писали, где искать помощи в Киеве, спасаясь от домашнего насилия.
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина после семейной ссоры напал на патрульных полицейских, которых вызвала его жена.
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