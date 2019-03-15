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Домашнее насилие: где искать помощи в Киеве

Сегодня, 12:34

В Киеве доступны бесплатные консультации в центрах семьи и женщин

Домашнее насилие: где искать помощи в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/000/a4b/5c7000a4bfbad.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/000/a4b/5c7000a4bfbad.jpeg Другие новости В Киеве доступны бесплатные консультации в центрах семьи и женщин

Случаи домашнего насилия в Киеве – не редкость. Так, в одном из домов на столичной Оболоник жильцы жалуются на то, что в семье по соседству мужчина часто избивает супругу после употребления спиртных напитков. В семье есть двое детей.

Замглавы КГГА Марина Хонда напомнила, что в городском и районных центрах семьи и женщин проводятся бесплатные консультации специалистов. Также можно обратиться на телефон доверия или в Центр социально-психологической помощи.

"К сожалению, насилие в киевских семьях — это большая проблема. Киевляне должны знать о существовании центров, где они могут получить разноплановую помощь. Например, в городском и районных центрах семьи и женщин специалисты предоставляют бесплатные консультации юриста, психолога, тут проводится социальная реабилитация женщин, которые страдают от насилия. Все желающие могут обратиться за помощью по телефону доверия: (044) 489-44-48. Кроме того, в городе работает Центр социально-психологической помощи, который предоставляет помощь в условиях круглосуточного и дневного стационара, а также консультирует по телефону. Среди клиентов — семьи с детьми, которые попали в сложные жизненные обстоятельства или пострадали от домашнего насилия", – разъяснила Хонда.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина после семейной ссоры напал на патрульных полицейских, которых вызвала его жена.

Также напомним, что на почве тяги к азартным играм глава одного из харьковских семейств вначале избил, а после выгнал жену с сыном на улицу.

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Тег Киев, женщины, помощь, насилие в семье

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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