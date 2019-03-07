С ножом напал на полицейского: в Днепре задержали мужчину

Мужчина набросился на правоохранителя после того, как избил свою жену

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

С ножом напал на полицейского: в Днепре задержали мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0f8/e8e/5c80f8e8e0921.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0f8/e8e/5c80f8e8e0921.jpg 2019-03-07T13:14:00+02:00 Днепр Мужчина набросился на правоохранителя после того, как избил свою жену

В Днепре полицейские задержали мужчину, который с ножом напал на приехавшего на вызов патрульного. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 6 марта патрульные получили вызов о семейной ссоре в Самарском районе города. Полицию вызвала местная жительница, которую во время конфликта избил ее 47-летний муж.

"Увидев во дворе полицейских, агрессивный мужчина напал на патрульного и пытался нанести ему удары ножом. Для прекращения преступных действий нападающего один из патрульных применил огнестрельное оружие", – рассказали в полиции.

На данный момент по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в Самарском отделении полиции было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения.

Напомним, не так давно в Днепре 17-летний парень набросился на прибывшего на вызов полицейского.

Кроме того, ранее в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, открыл против них стрельбу.

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