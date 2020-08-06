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ДТП на Столичном шоссе: подробности гибели троих человек и новые фото

6 августа, 21:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В полиции рассказали об аварии под Киевом

В ДТП на Столичном шоссе под Киевом, где внедорожник протаранил легковушку, погибли три человека. Еще трое получили ранения, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказывают копы, сообщение о ДТП поступило в 16:40. На Столичном шоссе столкнулись два автомобиля BMW. В результате аварии погиб водитель BMW 320D – 30-летний житель Львовской области и два его пассажира. Еще два пассажира получили телесные повреждения. Им вместе с водителем внедорожника BMW Х7 – 36-летним жителем Киевской области – была оказана медицинская помощь.

Напомним, паблик dtp.kiev.ua сообщал, что в результате ДТП погибли три человека, еще шесть пострадали – в том числе ребенок. А киевский главк ГСЧС сообщал, что в результате столкновения три человека погибли на месте и двое пострадали.

Также напомним, что на объездной дороге Обухова в четверг, 6 августа, произошло жесткое ДТП – столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб мужчина, есть пострадавшие .

Видео: Киев Оперативный

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ДТП жертвы столичное шоссе обуховская трасса смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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