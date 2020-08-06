Не было шансов выжить: Под Киевом внедорожник протаранил легковушку – трое погибших

Еще шесть человек попали в больницу с травмами различной тяжести

Под Киевом произошло новое смертельное ДТП, жертвами которого стали три человека, кроме того пострадал ребенок. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает паблик dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook

Авария случилась на Старообуховской трассе в районе санатория "Жовтень". Там внедорожник BMW с госномерами КА0707 протаранил легковушку в бок – погибли три человека, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

Как рассказал журналист паблика, у пассажиров легковушки автомобиля "не было шансов выжить".

После ДТП образовалась трехкилометровая пробка со стороны выезда из Киева в область.

В то же время Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщает в Facebook, что ДТП произошло в Голосеевском районе на 26-м километре Столичного шоссе.

В результате столкновения три человека погибли на месте, и двое пострадали. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта деблокировали пострадавших из автомобиля и передали бригаде скорой помощи.

Также напомним, что на объездной дороге Обухова в четверг, 6 августа, произошло жесткое ДТП – столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб мужчина, есть пострадавшие .

Видео: Киев Оперативный

Напомним, что 2 августа под Переяславом произошла смертельная авария – столкнулись Daewoo Lanos и ВАЗ 2106. В результате аварии погибли четыре человека, один пострадал. Среди погибших были две молодые медсестры из села Цыбли.

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