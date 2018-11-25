ДТП под Киевом: автомобиль вылетел в кювет и вспыхнул

На Обуховской трассе под Киевом столкнулись два автомобиля, после чего один из них вылетел в кювет и загорелся. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Авария произошла в воскресенье, 25 ноября, на Обуховской трассе в направлении районного центра. Там столкнулись две машины, в результате чего одна перелетела через отбойник и оказалась в кювете. Спустя короткое время авто загорелось", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Полтысячи битых: в Киеве еще больше выросло количество ДТП

По предварительным данным, люди, которые находились в салоне, успели выбежать за секунду до того, как автомобиль загорелся.

Напомним, ранее мы сообщали, что на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Головко в Киеве столкнулись четыре автомобиля. Авария случилась 4 ноября около 08:25. В ДТП Volvo, Renault и Lanos остановились на светофоре, когда их протаранил Mitsubishi Lancer. По неизвестным причинам он вылетел на встречную полосу, после чего машину унесло на тротуар, где она и остановилась.

Кроме того, 23 октября автокран смял 22 автомобиля на бульваре Леси Украинки в Киеве. У крана отказали тормоза, он сначала качнул крюком вправо, где зацепил припаркованные автомобили, после чего крюк занесло влево и были повреждены стоявшие в пробке машины. Никто не пострадал, однако дорога пол дня была перекрыта.