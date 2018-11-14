Полтысячи битых: в Киеве еще больше выросло количество ДТП

Сегодня, 18:54

Водители игнорируют правила безопасности на заснеженных дорогах

Полтысячи битых: в Киеве еще больше выросло количество ДТП

В Патрульной полиции сообщили обновленные данные о количестве аварий, которые произошли 14 ноября на дорогах столицы.

"По состоянию на 18:00 на спецлинию "102" поступило 498 обращений о ДТП в Киеве", – сообщают правоохранители.

Напомним, в полдень цифра была намного меньше – около 300.

Очевидцы рассказывают, что одна из серьезных аварий произошла сегодня на Гостомельской трассе. Здесь в ДТП попали автомобили Hyundai, Subaru и Chevrolet.


Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

По предварительным данным, водитель одного из них не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где протаранил другие авто. В ДТП пострадали несколько человек.

Напомним, среди киевлян бытует старая шутка: разгул стихии, как всегда, застал городские власти врасплох. Между тем, хотя синоптик Наталка Диденко предупреждала на своей странице в Facebook, что в Киеве 14 ноября ожидается дождь и мокрый снег, а на дорогах снежная каша и гололед, первый снег в Киеве иначе, как разгулом стихии, не назовешь. Как результат, с самого утра город встал в девятибалльных пробках.
Киев, ДТП, снег, правоохранители, снегопад, автомобили
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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