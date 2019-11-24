ДТП с Николаем Кулебой под Киевом: начато уголовное производство

Виновнику аварии в Чабанах грозит до десяти лет лишения свободы

По факту дорожной аварии с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы, которая произошла 24 ноября под Киевом, начато уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области.

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"Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – говорится в заявлении.

Также правоохранители уточнили состояние потерпевших, среди которых оказались оба водителя, а также 19-летний и 10-летний пассажиры машины, в которой ехал Кулеба.

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"Ребенок находится в реанимационном отделении", – добавили полицейские.

Стоит отметить, что по уголовной статье, по которой открыто уголовное производство, предусматривается наказание от трех до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий ДТП.

Напомним, 24 ноября Николай Кулеба попал в ДТП под Киевом – как видно на видео с места аварии, его легковушка Toyota проехала на красный свет на перекрестке в смт Чабаны и столкнулась с микроавтобусом Volkswagen. Вместе с чиновником ехали два его сына.

По не подтвержденной официально информации, старший сын Кулебы Тимофей находится в тяжелом состоянии – после аварии его доставили в реанимацию. Он в коме, врачи борются за его жизнь.

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