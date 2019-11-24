Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в ДТП: видео

Легковушка госслужащего столкнулась с микроавтобусом и отрикошетила в отбойник

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

На подъезде к Киеву, где месяц назад в результате ДТП перевернулось авто, произошла новая дорожная авария с участием Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.

ДТП случилось на Одесской трассе в поселке Чабаны Киево-Святошинского района столицы – около 13 часов 24 ноября легковушка Toyota детского омбудсмена столкнулась с микроавтобусом Volkswagen на перекрестке и отрикошетила в отбойник.

По неподтвержденной пока информации, помимо чиновника, в автомобиле находились также два его ребенка – старший сын Тимофей и младший Елисей. По другим данным, с Кулебой ехал один человек.

При этом по данным основателя сайте dtp.kiev.ua Владислава Антонова, чиновник проехал на светофор на красный свет, при этом в его машине не было детских автокресел.

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В результате случившегося несколько человек пострадали и были госпитализированы. Среди потерпевших может быть сын госслужащего.

По словам замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в результате аварии пострадали два водителя и двое пассажиров микроавтобуса. Среди пострадавших есть ребенок.

Напомним, ранее в этом день на киевской Петровке случилось ДТП, в результате которого опрокинулся микроавтобус. На кадрах, снятых с места аварии, видно лежащий на боку микроавтобус и легковушку, которая врезалась в опрокинутую машину.

Напомним, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 2716 человек.

Кроме того, мы также писали о самых распространенных причинах аварий с пострадавшими у нас в стране, среди которых лидирует превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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