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ДТП с Николаем Кулебой: ребенок детского омбудсмена в реанимации

24 ноября, 18:45

В соцсетях утверждают, что врачи борются за жизнь Тимофея Кулебы

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В результате дорожной аварии, в которую 24 ноября попал под Киевом уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, он и его сын оказались в реанимации.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook основатель сайта dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

По его словам, после столкновения легковушки Кулебы с микроавтобусом на перекрестке в Чабанах, чиновник был госпитализирован в тяжелом состоянии, а его старший сын Тимофей – в очень тяжелом.

В машине мог также ехать и его младший сын Елисей. О состоянии мальчика информации пока что нет.

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В то же время, ссылаясь на друга Кулебы, пользователь Дмитрий Живило утверждает, что омбудсмен находится "живой и в сознании", тогда как его дети пострадали сильнее.

"У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь", – пишет Живило.

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Ранее сообщалось, что перед столкновением с микроавтобусом Volkswagen легковушка Toyota Кулебы проехала на перекрестке на красный свет, а также что в его машине не было детских автокресел.

Напомним, что месяц назад на том же перекрестке Одесской трассы случилось другое крупное ДТП – легковушка столкнулась с микроавтобусом, в результате чего тот перевернулся.

За десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли 2716 человек.

Кроме того, мы также писали о самых распространенных причинах аварий с пострадавшими у нас в стране, среди которых лидирует превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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Киев ДТП киевская область омбудсмен одесская трасса чабаны дорожное происшествие Николай Кулеба

Источник: Сегодня

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