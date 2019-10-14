Смертельное ДТП со "скорой" на Троещине: в полиции сообщили новые подробности

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Стали известны подробности жуткого ДТП на Троещине в Киеве, в результате которого погибли два человека – водитель автомобиля скорой помощи и фельдшер.

Как рассказали новостям "Сегодня" в пресс-службе киевского главка полиции, в карете скорой, кроме водителя и двух фельдшеров, находилась семья – ребенок с отцом и матерью.

"После аварии они отказались от госпитализации, а вот 60-летний водитель погиб от полученных травм. Кроме того, уже в больнице умерла и 23-летняя фельдшер. Водитель автомобиля Peugeot получил травму ноги. Следствие устанавливает причины ДТП", – рассказали нам в пресс-службе киевской полиции.

Напомним, вечером 13 октября на пересечении бульвара Перова и проспекта Ватутина в Деснянском районе столицы столкнулись "скорая" и легковой автомобиль Peugeot, который не пропустил карету неотложки, включившую проблесковые маячки за несколько секунд до пересечения перекрестка.

За последнюю неделю это уже второе ДТП в столице с участием "скорой". 10 октября на пересечении улиц Антоновича и Жилянской перевернулась "скорая".

Відео: Патрульна поліція Києва

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