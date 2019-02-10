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ДТП в Киеве: автомобили разбросало по дороге, пострадали две девушки

Сегодня, 08:15

Такси проскочило на красный свет светофора, а в полиции говорят – водитель мог уснуть за рулем

Фото: Информатор
ДТП в Киеве: автомобили разбросало по дороге, пострадали две девушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fc1/4de/5c5fc14de05b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fc1/4de/5c5fc14de05b9.jpg Происшествия Такси проскочило на красный свет светофора, а в полиции говорят – водитель мог уснуть за рулем

В Киеве случилось ДТП, в котором прилично были помяты две машины, а также пострадали две девушки, которые были госпитализированы.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, вечером, 9 февраля, на пересечении улиц Вячеслава Черновола и Златоустовской столкнулись Mitsubishi ASX и Renault Logan службы такси Uber. По предварительной информации, Renault ехал по Черновола в сторону Лукьяновки, а в этот момент на перекресток с улицы Златоустовской выезжал Mitsubishi. Из-за столкновения автомобили разбросало по проезжей части.

Отмечается, что такси везло пассажира, но он не пострадал, а вот в Mitsubishi были две девушки, которых госпитализировали в больницу.

Очевидцы аварии говорят, что такси ехало на большой скорости и даже проехало на запрещенный свет светофора, а вот в полиции говорят, что водитель был в уставшем состоянии и мог уснуть за рулем.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает. Они могут спасти от беды– на переднем сиденье на 40-50%, на заднем – до 75%.

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Тег Киев, ДТП, такси, девушки, автомобиль

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