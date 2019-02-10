ДТП в Киеве: автомобили разбросало по дороге, пострадали две девушки
Такси проскочило на красный свет светофора, а в полиции говорят – водитель мог уснуть за рулем
В Киеве случилось ДТП, в котором прилично были помяты две машины, а также пострадали две девушки, которые были госпитализированы.
Об этом сообщает "Информатор".
Так, вечером, 9 февраля, на пересечении улиц Вячеслава Черновола и Златоустовской столкнулись Mitsubishi ASX и Renault Logan службы такси Uber. По предварительной информации, Renault ехал по Черновола в сторону Лукьяновки, а в этот момент на перекресток с улицы Златоустовской выезжал Mitsubishi. Из-за столкновения автомобили разбросало по проезжей части.
Отмечается, что такси везло пассажира, но он не пострадал, а вот в Mitsubishi были две девушки, которых госпитализировали в больницу.
Очевидцы аварии говорят, что такси ехало на большой скорости и даже проехало на запрещенный свет светофора, а вот в полиции говорят, что водитель был в уставшем состоянии и мог уснуть за рулем.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает. Они могут спасти от беды– на переднем сиденье на 40-50%, на заднем – до 75%.
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