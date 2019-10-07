ДТП в Киевской области: погиб семилетний ребенок, сидевший на руках у водителя

Кроме того, также произошла авария с маршруткой, в результате которой пострадали девять пассажиров и водитель

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В Киевской области за минувшие сутки произошло три аварии, две из которых были смертельными. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, вечером 6 октября в Володарском районе авто врезалось в бетонное ограждение, в результате чего погиб мальчик.

"Полицейские установили, что 33-летний житель Броваров с пасынком ехали на рыбалку, мальчик сидел на коленях у отца. На закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где столкнулся с бетонным ограждением. В результате аварии семилетний ребенок погиб на месте происшествия. Водителя в бессознательном состоянии госпитализирован в реанимацию", – говорится в сообщении.

Также в селе Тарасовка близ столицы произошло еще одно ЧП: электричка Киев – Фастов сбил мужчину в возрасте около 60 лет.

"Задержки движения не было. Полиция открыла уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины", - уточнили в полиции.

Кроме того, еще одно ДТП произошло с маршрутным такси в Ирпене. Девять пассажиров и водитель пострадали в дорожной аварии, но, к счастью, госпитализация никому из них не понадобилась.

Ранее сообщалось, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости. Чтобы остановить беглеца, задействовали девять патрульных автомобилей. Догнали его уже на выезде из Киева.

Также новости "Сегодня" писали, что двое водителей устроили драку после ДТП прямо на газоне возле проезжей части в центре столицы.

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