В Киеве после ДТП водители устроили драку: видео

Двое мужчин подрались на газоне у проезжей части

Двое водителей устроили драку после ДТП прямо на газоне возле проезжей части в центре столицы. Соответствующее видео опубликовано в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Инцидент произошел в среду, 2 октября.

"В центре Киева два джентельмена оформляют европротокол!" – иронично прокомментировали в сообщении паблика.

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Не так давно подобный инцидент произошел на Бориспольском шоссе в Киеве, где столкнулись Toyota и Hyundai. В итоге после аварии водители транспортных средств тоже устроили "разборки".

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное дорожно-транспортное происшествие – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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