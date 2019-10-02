Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,76

В Киеве после ДТП водители устроили драку: видео

2 октября, 11:25

Двое мужчин подрались на газоне у проезжей части

Двое водителей устроили драку после ДТП прямо на газоне возле проезжей части в центре столицы. Соответствующее видео опубликовано в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Инцидент произошел в среду, 2 октября.

"В центре Киева два джентельмена оформляют европротокол!" – иронично прокомментировали в сообщении паблика.

Реклама

Не так давно подобный инцидент произошел на Бориспольском шоссе в Киеве, где столкнулись Toyota и Hyundai. В итоге после аварии водители транспортных средств тоже устроили "разборки".

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное дорожно-транспортное происшествие – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев ДТП драка

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Полиция показала фото и видео с места стрельбы по спецназовцам в Киеве
Полиция показала фото и видео с места стрельбы по спецназовцам в КиевеПроисшествия
В Киеве митингующие заблокировали движение на проспекте Науки (видео)
В Киеве митингующие заблокировали движение на проспекте Науки (видео)Происшествия
В центре Киева произошел масштабный пожар: фото и видео
В центре Киева произошел масштабный пожар: фото и видеоПроисшествия
Масштабный пожар со взрывами в Киеве: появились новые подробности ЧП
Масштабный пожар со взрывами в Киеве: появились новые подробности ЧППроисшествия
ЧП в центре Киева с парнем на крыше: в полиции сообщили детали спецоперации
ЧП в центре Киева с парнем на крыше: в полиции сообщили детали спецоперацииПроисшествия
В Киеве пропала 23-летняя девушка с маленьким сыном
В Киеве пропала 23-летняя девушка с маленьким сыномПроисшествия

Новости партнеров

Loading...