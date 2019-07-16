Две тысячи гривен за голос: копы сообщили о подкупе избирателей в Василькове

Правоохранители задокументировали пять фактов подкупа

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В Василькове полиция открыла очередное уголовное производство по факту подкупа избирателей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Правосознательные жители города Васильков обратились в полицию с заявлениями о том, неизвестные лица предлагали денежное вознаграждение 2000 гривен, чтобы граждане в день выборов в Верховную Раду Украины проголосовали за определенного кандидата", - говорится в сообщении.

Работники местного отдела полиции задокументировали пять фактов подкупа. По материалам проверки открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 160 ("Подкуп избирателя, участника референдума") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок.

При этом в полиции уточнили, что за прошедшие сутки было проверено 20 сообщений граждан, которые касались нарушения избирательного законодательства.

"Составлено три административных протокола за распространение печатной агитации без исходных данных. Работники Киево-Святошинского отдела полиции составили админпротокол по ст. 212-10 ("Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации") КоАП в отношении должностного лица. Так, на странице социальной сети Интернета работник Боярского городского совета разместил предвыборную агитацию, что является нарушением закона о выборах. Восемь других сообщений об избирательной агитации не нашли своего объективного подтверждения и материалы проверки списаны в дело", - подытожили в полиции.

Ранее сообщалось, что почти 1700 нарушений зафиксировала полиция в ходе предвыборной кампании. Основные из них: косвенный подкуп избирателей и незаконная агитация.

Напомним, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 22 политические силы.

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