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Двое киевлян устроили стрельбу в Славутиче: ранен мужчина

7 октября, 10:07

Потерпевшего госпитализировали с огнестрельным ранением плеча, поясничной области и ушибами

/ Фото: Pixabay

В Славутиче двое жителей столицы напали на мужчину, избили и несколько раз выстрелили в него из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Водном из кафе города двое парней распивали алкогольные напитки и провоцировали мелкие конфликты с посетителями заведения, среди которых был и заявитель. Позже на улице между мужчинами произошла драка. Нападавшие совершили выстрелы в сторону оппонента. Потерпевшего госпитализировали с огнестрельным ранением плеча, поясничной области и ушибами", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полицейские установили личности нападавших и задержали их. Ими оказались двое 32-летних жителей столицы. Мужчины помещены в изолятор временного содержания.

Два пистолета для отстрела резиновыми пулями и патроны к ним изъяты в качестве вещественных доказательств. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сегодня задержанным будет избираться мера пресечения.

Ранее сообщалось, что на парковке столичной Троещины произошла массовая драка. Однако простым кулачным боем не обошлось — были слышны выстрелы.

Видео: Киев Оперативный

Также в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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Источник: Сегодня

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