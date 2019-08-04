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В Киеве мужчина стрелял по посетителям кафе

Сегодня, 09:24

По данным полиции, на мужчину начала лаять собака

В Киеве мужчина стрелял по посетителям кафе Происшествия По данным полиции, на мужчину начала лаять собака

Ночью 3 августа в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Инцидент произошел по адресу улица Мира, 13 около 00:00.

По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Он достал пистолет и начал стрелять по трем отдыхающим.

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К счастью, все трое пострадавших остались живы. Их в срочном порядке доставили в больницу медики скорой помощи. Мужчина истратил 6 патронов, хаотично стреляя в разные части тела людей.

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По предварительной информации, у жертв имеются огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Стрелявшего на месте происшествия оперативно задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.

Ранее полиция сообщила подробности стрельбы в Киеве, в которой пострадала девушка.

Ранее в Киеве произошла стрельба в Печерском районе – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию.

Также сообщалось, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба.

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Киев видео собака пьяный стрельба кафе

Источник: Сегодня

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