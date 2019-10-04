В Киеве произошла массовая драка со стрельбой: есть пострадавшие

В результате стрельбы потерпевший получил травму головы и перелом ноги

Видео: Киев Оперативный

В Киеве, на Троещине, на парковке, что на Закревского, 61/2, произошла массовая драка. Однако простым "кулачным" боем не обошлось — были слышны выстрелы.

Об этом информирует Киив.Оперативний в Facebook.

После инцидента на месте остался один пострадавший, которого госпитализировали. Предварительный диагноз – травма головы и перелом ноги.

Реклама

По городу введен оперативный план "Сирена" по розыску и задержанию лиц на автомобилях Chevrolet (AA4546HB) и Volkswagen (BK4903BC), которые скрылись с места преступления.

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. В результате пострадал один из пассажиров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама