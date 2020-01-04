Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

В Киеве в арендованной квартире нашли трупы двух девушек в шкафу

4 января, 20:48

Хозяйка сдавала квартиру посуточно

В жилом доме на улице Кирилловской, в Подольском районе Киева, найдены тела двух девушек, погибших при загадочных обстоятельствах.

Трупы молодых людей обнаружила хозяйка жилья, сдавшая квартиру.

Владелица сдавала квартиру посуточную. Ее арендовала молодая пара – парень и девушка, чтобы отпраздновать Новый год. Арендовали квартиру на четыре дня.

За сутки до окончания срока аренды парень написал владелице жилья, что он с девушкой освободит помещение раньше. Но когда владелица приехала, увидела ужасную картину. На балконе в шкафу она нашла женские тела, которые были связаны скотчем.

Все произошло на четвертом этаже здания.

Что стало причиной смерти, пока не сообщается.

Видео: kiev.informator.ua

В полиции уточнили, что убитые – это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание причастных к этому лиц.

Напомним, ранее столичная полиция сообщила подробности резонансного убийства пенсионерки в Киеве. В частности, сообщалось, что женщина познакомилась с мужчиной в интернете, на первом свидании он привел ее в квартиру в жилом доме на улице Зодчих, начал угрожать и показал тело убитой бабушки в шкафу. Женщина сбежала и сообщила о ЧП в полицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев убийство труп тело шкаф

Источник: kiev.informator.ua

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве по дороге в аэропорт загадочно исчезли мужчина и женщина – фото и приметы
В Киеве по дороге в аэропорт загадочно исчезли мужчина и женщина – фото и приметыПроисшествия
В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейном
В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейномПроисшествия
Тысяча гривен за
Тысяча гривен за "эротический массаж": в Киеве раскрыли бордельПроисшествия
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварии
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварииПроисшествия
В Киеве пропала 13-летняя школьница
В Киеве пропала 13-летняя школьницаПроисшествия
Как брошенные коты: что ждет шестерых тигров, которых обнаружили в Киеве
Как брошенные коты: что ждет шестерых тигров, которых обнаружили в КиевеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...