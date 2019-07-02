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Джип на стеклянном мосту в Киеве: стало известно, как наказали водителя

2 июля, 21:34

За проезд по пешеходному мостику без прав дерзкого водителя оштрафовали на крупную сумму

Фото: Информатор

Столичные правоохранители привлекли к административной ответственности водителя Mercedes, который прокатился по мосту "Кличко". Недавно управления патрульной полиции в городе Киеве направило 25-летнему водителю заказным письмом вызов, которым официально пригласило его явиться в управление. Его призвали принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении, которое он совершил. Мужчина не появился в указанный в вызове срок, а потому патрульные направили ему еще одно письмо, в котором отметили, что в случае его отсутствия дело будет рассмотрено без его участия.

Водитель, который неоднократно был уведомлен о времени и месте рассмотрения дела, так и не появился. Также он не сообщил о причинах своего отсутствия, заявлений и ходатайств от него не поступало.

Патрульные составили на горе-водителя постановление сразу за два нарушения- управление транспортным средством, будучи лишенным такого права судом, и проезд по пешеходному мосту. За это ему придется уплатить штрафы в размере 510 и 255 гривен соответственно.

Напомним, 17 июня водитель заехал на средину переправы, катая в салоне девушек


Позже у него едва не появился "последователь": в воскресенье, 30 июня, в Киеве около пяти часов утра сотрудники патрульной полиции пресекли попытку заезда автомобиля SsangYong Kyron на новый пешеходно-велосипедный мост со стороны улицы Трехсвятительской. 

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Тег Киев, полиция, нарушение, внедорожник, пешеходный мост

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