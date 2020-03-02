Экс-министр, в доме которого убили Старицкого, внезапно оказался в больнице

По словам его адвокатов, у бывшего главы МИДа - гипертонический криз

Следственный эксперимент в доме эксминистр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорван, сообщает "Украинская правда".

По данным юридической компании "Миллер", которая представляет интересы семьи погибшего, 2 марта на 13:00 было запланировано проведение следственного эксперимента в доме, где было найдено тело Сергея Старицкого.

"О необходимости проведения указанного следственного действия собственнику помещения было сообщено заблаговременно в соответствии с требованиями действующего законодательства. Но он не состоялся в связи с отсутствием супругов Кожар в доме", – говорится в сообщении адвокатов .

Реклама

По словам следователей, адвокатов Леонида Кожары предупредили о следственном действии. На что адвокат в телефонном разговоре сообщил, что будет через час и вместе с доверенным лицом даст возможность провести следственное действие в доме.

Ожидания владельцев помещения затянулось на два часа, после чего прибыло двое лиц, которые представились адвокатами Кожары, и сообщили, что он утром был госпитализирован из-за гипертонического криза. По их словам, его жена также находится вместе с Леонидом в больнице в Феофании. И что самое важное, сам Леонид Кожара просит без его участия следственный эксперимент не проводить.

Факт отказа в проведении следственного эксперимента зафиксировали протоколом.

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. По предварительной версии полиции, это было самоубийство. Выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на бывшего главу МИДа. Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз. Позже, по согласованию с прокуратурой, уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама