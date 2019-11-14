Эксклюзив: под Киевом ищут семью, собравшую с соседей около трех миллионов гривен

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Люди, купившие участки возле в Приирпенье под Киевом, жалуются на то, что стали жертвой аферы.

Всем кооперативом они собирали средства для головы дачного объединения, чтобы тот уладил вопрос с электричеством. Но тот внезапно исчез с деньгами.

"Мечтали сделать такое собственное гнездышко, чтобы показать сыновьям пример", – говорит одна из владелиц участков Екатерина Легейда.

Однако осуществление мечты Екатерины о собственном доме откладывается. Школьная учительница вместе с мужем-предпринимателем отдала, по ее словам, жене председателя кооператива почти 100 тыс. грн., чтобы им провели свет. И еще 40 семей, мол, сделали так же.

"На сегодня всех тех денег, которые собирали люди, нет, как и председателей кооператива", – говорит Екатерина Легейда.

Около трех миллионов гривен, говорят владельцы участков, собрала жена председателя кооператива, и – исчезла. Когда в последний раз выходила на связь, клялась, что ее обокрали.

"Если вас обокрали, почему не было подано заявление в полицию?", – спрашивают по телефону женщину владельцы участков. "Толку от этого? Нам нужно было выяснить, кто это сделал. Для себя мы это поняли". "Ира, это бред, понимаешь?" "Хорошо, пусть будет бред, понимайте это, как хотите", – отвечает Ирина.

Владельцы участков уже несколько дней собираются у дома руководителей кооператива.

"Пытаемся как-то чередовать, смотрим, может приедут. У них здесь оборудование, они занимаются кожаными ремнями. Но никто ничего.., ночью даже здесь несколько машин дежурили, слуха о них нет", – говорит житель Бучи Александр Ющенко.

Жену главы кооператива зовут Ирина Куклева. Судя по фото и видео на ее странице, они с мужем — староверы. Поклоняются солнцу, исповедуют гармонию с природой.

"Эта книга о том, как стать счастливым, живя в родовом поместье", – говорит в одном из видео Ирина Куклева.

"Они говорили, что у них дом построен правильной формы, надо быть в гармонии с собой и миром, все, что мы делаем, это такие земные вещи, на самом деле есть что-то важнее", – рассказывает Елена Легейда.

Люди годами отдавали этой семье средства и ничего не подозревали.

"Мы строимся четыре года, они здесь живут пять лет. Было видно, что люди стремятся к освещению, не было никаких подозрений, что это чисто мошенническая схема", – говорит житель Бучи Виктор Коваль.

Заподозрили обман, когда Ирина с мужем начали торопливо просить взносы вперед, и, как утверждают владельцы участков, подделывать документы об уплате за разрешение на электрификацию, чтобы успокоить вкладчиков.

"Сделали проплату на сумму 7500 гривен, и методом ксерокопирования они добавили нули и делали копии. И в результате получилась платежка у них на 750 000 гривен. А на самом деле оплата у них, и она светится в облэнерго, это – 7500 гривен", – рассказывает житель Бучи Василий Аршинский.

Жители уже написали заявление в полицию. Ждут, что им или вернут деньги, или же проведут электроэнергию. И Екатерина наконец сможет посадить желанный сад с цветами и деревьями.

"Потому что без света, как и без воды, ни туда и не сюда", – говорит Екатерина Легейда.

Напомним, что ранее в Киеве женщина оставила туристов без денег и отдыха.

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