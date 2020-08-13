Файеры и люди в балаклавах: видео акции под посольством Беларуси в Киеве

Украинцы снова выразили солидарность с борющимися за правду беларусами

Под посольством Беларуси в Киеве, где на этой неделе уже проходили демонстрации против насилия над участниками антиправительственных протестов в Беларуси, состоялась новая акция.

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Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, 13 августа участники митинга перекрыли движение по улице Коцюбинского.

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Демонстранты надели балаклавы и подняли бутафорные щиты, изображая белорусский ОМОН, который в последние дни продемонстрировал неаргументированную жестокость в отношении митингующих сограждан в различных уголках страны.

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Некоторые из участников киевской акции подожгли дымовые шашки цвета бело-красного флага – символа антиправительственных протестов в Беларуси. Одну из шашек бросили на крыльцо дипмиссии.

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Акцию посетил одесский активист Сергей Стерненко.

Ее участники призвали прекратить использование силы против жителей соседнего государства, расследовать все нападения со стороны силовиков и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, 11 августа в Киеве прошла другая акция в поддержку белорусов – над городом запустили дрон с национальным белорусским бело-красно-белым флагом.

А президент Владимир Зеленский уже предупредил власти соседней страны об эскалации противостояния и предложил выход из ситуации.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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