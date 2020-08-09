Под посольством Беларуси в Киеве произошло столкновение с полицией (видео)

Люди были недовольны тем, что не все успели проголосовать

Под посольством Беларуси в Киеве, где граждане этого государства собрались для того, чтобы проголосовать на выборах президента страны, произошли столкновения протестующих с полицией. Люди были недовольны тем, что не все успели проголосовать. Кроме того, протестующие оспаривали результаты экзитпола, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает с 79,7% голосов. Как сообщает паблик Pavlovsky News, один из активистов бросил яйцо в здание посольства Беларуси, после чего его задержала полиция.

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Правоохранителям удалось догнать его уже на соседнем бульваре. Другие участники митинга пытались отвоевать мужчину, но в итоге его увезли в райотдел.

Напомним, что на избирательном участке, расположенном в здании посольства Беларуси, целый день были большие очереди желающих проголосовать на президентских выборах. Людей пускали в здание по одному и с большими интервалами, сообщает Укринформ.

Когда посол Республики Беларусь в Украине сообщил о закрытии избирательного участка, это вызвало возмущение, избиратели начали скандировать "Позор!" и подняли свои паспорта.

Также на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с Беларусью. Участники акции провели вече на Майдане и отправились к посольству Беларуси, требуя честного подсчета голосов на выборах президента. Также белорусы почтили журналиста Павла Шеремета минутой молчания.

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Напомним, что, по данным экзитпола, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получает 6,8%, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая — 2,3%, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев — 1,1%, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

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Явка по состоянию на 18:00 составила 79%.

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