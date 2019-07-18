Главный налоговый ревизор киевского управления ГФС погорел на взятке

Чиновника задержали прямо на рабочем месте с тысячей долларов

Фото: прокуратура Киева.

Главного налогового ревизора ГУ ГФС в г. Киеве задержали со взяткой на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Так, в правоохранительные органы обратился представитель частного предприятия, который сообщил, что указанное должностное в категорической форме требует от него неправомерную выгоду за содействие в скорейшем проведении внеплановой проверки данного предприятия и получении положительного заключения", - говорится в сообщении.

Свои "услуги" ревизор оценил в 1000 долларов США. В ходе контроля за совершением преступления чиновника задержали в рабочем кабинете сразу после получения им денежных средств.

Ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Ранее сообщалось, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Мы писали, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток.

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