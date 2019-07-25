Главный таможенник Борисполя попался на взятке

СБУ задержала чиновника, вымогавшего 800 долларов с пассажира

В аэропорту "Борисполь" сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке главного таможенника.

Мужчина вымогал 800 долларов от украинца, который летел из Восточной Азии, обещая взамен не проверять его багаж после прилета.

Сейчас работники спецслужбы выясняют, причастны ли к вымогательству другие таможенники. Относительно главного инспектора открыли уголовное производство.

Напомним, не так давно сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил на Донбассе, перехватили крупный груз марихуаны, которую харьковчанин пытался вывезти в Россию.

Кроме того, ранее в Одесской области пограничники обнаружили 590 тыс. пачек сигарет швейцарского производства на 22 млн гривен, на которых не было акцизных марок Украины.

Также мы писали о том, как в Харьковской области сотрудники СБУ совместно с Государственной фискальной службой разоблачили контрабандный ввоз печатной продукции с территории России. Как выяснилось, силовики задержали на участке вне пунктов пропуска грузовик с российской регистрацией. При осмотре автомобиля там нашли книги российского производства и товары народного потребления. Предварительно, общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.

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